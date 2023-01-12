С благодарностью к врачам: пациенты выбирают лучших докторов в конкурсе «Клиника года - 2022»

Победителей конкурса ждут такие статуэтки. Фото: ГК «Дважды два»

В Благовещенске до 30 января продолжается голосование в рамках социального проекта «Клиника года - 2022», организованнаго Группой компаний «Дважды два». Любой житель города может поучаствовать в выборе лучшего врача и медецинского учреждения.

«Клиника года» появилась в Благовещенске 5 лет назад. С самого начала она была социальным проектом, созданным, чтобы отдать дань уважения врачам - представителям одной из самых сложных профессий в мире. И цель была достигнута: сами доктора не раз признавались организаторам, как приятно им получить признание не только профессионального сообщества, но и пациентов, с которыми они работают каждый день.

- Чувство необыкновенное, волнительное и неожиданное, - говорила гинеколог медицинского лечебно-диагностического центра «Диагност» Татьяна Круглова, признанная лучшим гинекологом Благовещенска в 2021 году. – Это ведь выбор обычных людей, и очень здорово, когда пациенты отметили именно тебя. Наша профессия, медицина, очень тесно связана с людьми, важно, чтобы у нас с пациентами сложилось взаимопонимание.

Пациентов, голосовавших за него, благодарил и лучший врач-дерматовенеролог 2020 года Максим Корень:

- Я очень благодарен своим пациентам за доверие, мне приятно, что они сделали выбор в мою пользу. Хочется пожелать им нужного в это непростое время здоровья, счастья и удачи.

Вы, в свою очередь, можете выразить благодарность врачам. Для этого переходите на официальный сайт «Клиники года - 2022».Вы можете отдать голос в каждой номинации - выбрать лучшую поликлинику и лучшую стоматологию, лучшего гастроэнтеролога и лучшего офтальмолога.

Победителей по окончанию конкурса поздравят лично: сотрудники Группы компаний «Дважды два» вручат каждому диплом и статуэтку - знак благодарности пациентов, которые за него голосовали. Итоги конкурса станут известны 3 февраля 2023 года.

Спонсор проекта «Клиника года - 2022» - ЖК «Чайка»: официальный сайт, ЖК «Чайка» в соцсети «ВКонтакте».

Соцсети ГК «Дважды два»: ВК, ОК, Telegram.