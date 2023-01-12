Прием первоклассников в самую большую школу Благовещенска стартует 1 апреля

Строительство школы уже на завершающей стадии. Фото: amurobl.ru

С 1 сентября в Благовещенске свои двери откроет новая, самая большая школа города. Речь идёт о втором корпусе школы №16, рассчитанном на 1500 учащихся. Подать заявления на прием в первый класс в этот корпус можно будет с 1 апреля, рассказал мэр амурской столицы Олег Имамеев.

- Прием в остальные классы начнется в июне, - уточнил глава города. - Обращаться нужно в главный корпус 16-ой школы по Институтской, 15.

Узнать, какие районы относятся к новому корпусу, можно на сайте администрации города Благовещенска. Кроме того, в январе управление образования проведёт онлайн-опрос, где можно высказаться о желании перевести своего ребенка в этот корпус из других школ города.

- Примем и детей из Тепличного при наличии мест, - добавил Олег Гатауллович.

Также мэр рассказал, что сейчас в школу набирают сотрудников. Корпусу нужны 200 сотрудников, из них 116 - педагоги. Список вакансий обширен: ищут пять заместителей директора, инженера по охране труда, секретаря, двух бухгалтеров, специалиста по кадрам и т. д.

Среди учителей требуются: учитель начальных классов – 9, учитель математики – 6, учитель русского языка и литературы – 9, учитель биологии – 2, учитель географии – 2, учитель химии – 2, учитель физики- 2, учитель ИЗО – 1, учитель музыки – 1, учитель истории и обществознания – 5, учитель физкультуры - 5, преподаватель-организатор ОБЖ – 1, учитель английского языка – 12, учитель китайского языка- 1, учитель информатики и ИКТ – 4, учитель технологии - 4.

Резюме принимают до конца января на почту blg_scool_16f1@obramur.ru.