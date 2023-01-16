Детский сад и несколько жилых домов Благовещенска остались без воды из-за коммунальной аварии

Устранить дефект мешают припаркованный рядом автомобиль и опора сети наружного освещения Фото: "КП" Архив

В Благовещенске в первой половине дня 16 января произошла коммунальная авария: в районе улиц Фрунзе и Лазо вода вышла на поверхность. Из-за этого без водоснабжения остались четыре жилых дома и детский сад.

- В первой половине дня на сетях водоснабжения в районе пересечения ул. Фрунзе и ул. Лазо обнаружен дефект. Специалисты АКС выставили ограждение, приступили к согласованию ремонтных работ. На месте выхода воды на поверхность установлена опора сети наружного освещения и легковой автомобиль. Объекты мешают устранению дефекта, - рассказали подробности в Амурских коммунальных системах.

Сейчас воды нет в домах №37, 39, 40 и 47 по улице Фрунзе ив детском саду №3. Также без водоснабжения остаются несколько домов частного сектора.

- Вечером для потребителей будет организован подвоз воды, - информируют в АКС.

Подвозить воду к домам №34 и 40 будут с 17.30 до 18.30, к домам №39, 47, а также для частного сектора - с 18.30 до 19.30