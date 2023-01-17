«Ждать не хотели»: посетители амурского кафе вызвали «неотложку» вместо такси

За ложный вызов скоров можно получить штраф в 1000-1500 рублей Фото: "КП" Архив

В Зее посетители кафе решили, чтобы не ждать такси, добираться до дому на «неотложке». Теперь за ложный вызов им грозит штраф.

О смекалке амурчан рассказал «Зейский вестник». Издание опубликовало отчёт городских ведомств за неделю, в котором и был упомянут необычный случай:

«В одно из городских кафе посетители вызвали «неотложку», чтобы поскорей добраться до дома, так как не могли дождаться такси».

По закону такое считается ложным вызовом и наказывается штрафом в размере от 1000 до 1500 рублей. Однако оштрафовали ли жителей Зеи, не уточняется.

Упомянуты были и другие странные вызовы. Например, 47-летняя амурчанка в подвыпившем состоянии вызвала скорую, а потом отказалась от осмотра. А ещё одна 30-летняя женщина якобы порезала пятку - а потом не пустила к себе медицинскую бригаду.