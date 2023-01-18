Морозы крепчают: в Тындинском округе до февраля закрыли проезд по автомобильной дороге

Фото: минтранс Амурской области

На севере области ожидаются морозы с минимальной температурой ниже -46 °С, в южных районах – ниже -38 °С. В связи с тем, что на дороге образуется наледь, а техника в режиме крайне низких температур работать не может, в Тындинском муниципальном округе закрыли движение транспорта на одной из дорог. В частности, с 17 января по 1 февраля нельзя проехать по автомобильной дороге общего пользования местного значения М56 «Лена» - п. Беленький. Решение приняли в администрации Тындинского муниципального округа.

Кроме того, в связи с аномальными морозами в Тынде введен режим повышенной готовности с 16 по 22 января. По прогнозам специалистов, именно в эти пять суток, на территории области ожидается понижение температуры воздуха на севере ниже -46°С.

На заседании КЧС администрации города было принято решение с целью предотвращения возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций, а также снижения масштабов их последствий установить на территории Тынды режим повышенной готовности.

Предусмотрено:

• обеспечить контроль за состоянием объектов жизнеобеспечения и социальной сферы и необходимый запас ГСМ;

• при необходимости усилить работу единой дежурно-диспетчерской службы города (ЕДДС);

• ограничить выполнение пассажирских рейсовых маршрутов, при ухудшении обстановки запретить выполнение любых пассажирских перевозок общественным транспортом;

• в предприятиях энергетической сферы организовано круглосуточное дежурство ответственных работников, усилены бригады дежурных служб для своевременного реагирования на возникающие аварийные ситуации и оперативное устранение неисправностей.