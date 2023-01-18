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НовостиОбщество18 января 2023 5:30

Православный обряд: Благовещенцы смогут запастись святой водой на Крещение

Жители Благовещенска в Крещение смогут набрать освященной воды у храма Ксении Петербургской
Софья ДМИТРИЕВА
В январе 2022 горожане набрали около 12 тысяч литров освещенной воды

В январе 2022 горожане набрали около 12 тысяч литров освещенной воды

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На большой православный праздник Крещение Господне, который в этом году выпал на 19 января, верующие благовещенцы отправятся к храмам, чтобы запастись впрок святой водой. Дабы воды хватило всем желающим, уже третий год подряд автоцистерна ООО «АКС» будет дежурить у храма святой Ксении Петербургской. Место подвоза было определено по просьбе Благовещенской Епархии.

«Мы на протяжении многих лет помогаем епархии с поставкой воды. В этом году так же направим автомобиль. Думаю, как и в прошлые годы, водитель сделает не менее трех рейсов. В январе 2022 горожане набрали около 12 тысяч литров освещенной воды», – рассказывает Михаил Пищик, директор по водоснабжению и водоотведению ООО «АКС».

Машина вмещает 4 тысячи литров воды. После того как вода будет освящена, ее сможет набрать любой желающий. Подчеркивается, что за ее качество можно не беспокоиться, она соответствует всем требованиям СанПиН.

Автоцистерна АКС простоит у храма по адресу ул. Дьяченко 19 января с 10 до 19 часов.