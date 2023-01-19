Мэр Благовещенска отреагировал на жалобы людей, которые по 40 минут ждут автобусы

Фото: мэрия Благовещенска

Мэр Благовещенска Олег Имамеев рассказал, что получает очень много жалоб от жителей города на общественный транспорт. По словам людей, они ждут автобусы по 30-40 минут, что особенно тяжело во время морозов.

- Одним из болевых вопросов городской повестки остается общественный транспорт. Ваши сообщения в чат-бот о долгом ожидании автобусов в лидерах среди всех тем. Особенно остро стоит проблема сейчас, когда даже 10-минутное ожидание - испытание. Что говорить о 30 и 40 минутах стояния на морозе, - с пониманием отозвался Олег Имамеев.

Регулярно жалуются на 7-ой маршрут, он, можно сказать, единственный для жителей Астрахановки, чтобы уехать в центр города. Ситуация не меняется очень долгое время. Всего год назад мэр сам прокатился на «семерке», пообщался с людьми. - Главная проблема – несоблюдение графика, - отметил Олег Имамеев. - Причем она общая для многих маршрутов. Аналогичные жалобы на «пятерку», «девятку», 36-ой и другие. Поговорил сегодня с жителями на остановках в Астрахановке, в районе ТЭЦ. Ответ один – долгое ожидание.

Перевозчики оправдываются – не хватает водителей. Кадровые недокомплект доходит до 50%. Есть и другая причина – дублирование маршрутов. Градоначальник заявил, что согласен с претензиями, но это не должно отражаться на качестве перевозок.

Сейчас обязали перевозчика, который обслуживает маршрут №7, найти еще одного субподрядчика через заключение дополнительного договора. Также глава города добавил, что вопрос о серьезном подходе к организации автобусных перевозок в будущем сейчас прорабатывают. Обещают учесть самые разные аспекты – остановочные павильоны, новые автобусы, социальные карты и другое.