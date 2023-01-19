40 тысяч рублей получит жительница Свободного, которую покусала бездомная собака

Никогда не знаешь, что на уме у свиду безобидного животного. Фото: архив КП-Благовещенск

С администрации Свободного взыскали 40 тысяч рублей - такова сумма морального вреда, которую город заплатит местной жительнице. Она пострадала от укуса бездомной собаки. Подробности рассказали в прокуратуре Амурской области.

Нападение произошло в ноябре 2022 года. 59-летнюю жительницу Свободного укусила собака - вцепилась в левую голень, покусала в районе правого бедра. Женщина сильно испугалась, и немудрено: ей даже потребовалась помощь медиков.

Прокурор Свободного обратился в суд потребовал взыскать в пользу женщины с администрации моральный ущерб. В результате суд взыскал с мэрии 40 тысяч рублей.

Это не первый такой случай. Всего по искам Свободненского городского прокурора судом в пользу граждан, пострадавших от укусов собак, взыскано 200 тысяч рублей.