В Благовещенске грабителя задержал полицейский, находившийся в отпуске

Полицейский заметил подозрительного мужчину совершенно случайно, прогуливаясь по ЦУМу. Фото: УМВД Росси по Амурской области

Благовещенский кинолог, младший сержант полиции Александр Ковалев, находясь в отпуске, задержал мужчину, который ограбил ювелирный отдел в Центральном универмаге.

Управление МВД России по Амурской области сообщает, что в ЦУМе полицейский обратил внимание на мужчину в медицинской маске. Он долго ходил около ювелирных украшений, прицениваясь и примеряя браслет и цепочку из золота общей стоимостью около 178 тысяч рублей. Поведение мужчины показалось Александру странным, и он решил проследить за ним.

В какой-то момент, надев на себя понравившиеся украшения, мужчина бросился бежать из магазина. Без раздумий и паники Александр Ковалев побежал за вором и догнал его в районе пересечения улиц Амурская -Пионерская. После этого задержанного доставили в дежурную часть полиции и допросили как подозреваемого.

Грабителем оказался 35-летний, ранее неоднократно судимый житель Благовещенска. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Отделом дознания возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Похищенные украшения возвращены законным владельцам.

- Руководство УМВД России по Амурской области приняло решение – поощрить сержанта полиции Александра Ковалева, раскрывшего преступление по горячим следам и проявившего профессионализм при задержании подозреваемого, – сообщили в пресс-службе ведомства.