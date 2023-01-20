Прочнее - не всегда безопаснее: в Благовещенске обсудили проблему скользких пешеходных переходов

Пройти по пешеходному переходу и не подскользнуться - миссия невыполнима? Фото: "КП" Архив

Эксперты народного фронта Амурской области провели круглый стол с дорожниками по поводу скользких «зебр» из холодного пластика. Современные зебры опасны для горожан: материал долговечен и заметен в темноте, но на морозе он становится скользким и фактически превращает пешеходный переход в каток.

В декабре телеграмм канал «Народный фронт/Амурская область» уже писал о скользких зебрах, которые могут стать причиной травм жителей областного центра. Тогда представитель городского управления ЖКХ заверил, что альтернативной технологии для нашего климата нет, и единственный способ обезопасить себя - внимательно смотреть под ноги.

На круглом столе который прошел 18 января эксперты обсудили выход из сложившейся ситуации с подрядчиками, министерством транспорта и представителями других ведомств и организаций. А выход оказался прост.

Сделать холодный пластик шершавым можно с помощью мраморной крошки. Она добавляется в основной состав для нанесения разметки и никак не влияет на качество и износостойкость материала. Есть только один минус - стоимость таких пешеходных переходов дороже на 30-40%.

- На сегодняшний день есть альтернатива, такая технология уже была опробована на автодороге Благовещенск – Игнатьево, на карманах автобусных остановок. Это большие красные квадраты. Они хорошо показали себя в действии и не скользят, - заявил представитель дорожной компании Антон Бродников.

Активисты Народного фронта держат этот вопрос на контроле. Они планируют направить губернатору предложение рассмотреть и принять в работу вариант с замесом крошки и холодного пластика.