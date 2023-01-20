«5 тысяч рублей за комментарий»: выругавшийся в мессенджере амурчанин заплатит штраф

Штраф - отличная причина начать думать о том, что ты пишешь и нужен ли тебе вообще мессенджер Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Суд оштрафовал местного жителя за оскорбление в одном из мессенджеров. Свободненская городская прокуратура провела проверку по факту оскорбления.

Житель города Свободный написал обращение в комментариях городской группы. Мужчина высказался по поводу повреждения его имущества. Это обращение прокомментировала женщина, посоветовав гражданину как избежать проблемы в дальнейшем. Вместо благодарности в ответ на комментарий мужчина ответил в грубой и нецензурной форме, сначала в группе, а затем перешел в личные сообщения.

В ответ она обратилась в правоохранительные органы.

В ходе проверки городская прокуратура установила факт оскорбления и возбудила в отношении мужчины дело об административном правонарушении по 2 ст. 5. 61 КоАП РФ (оскорбление).

По постановлению прокурора виновному назначено наказание в виде штрафа 5 тыс. рублей.