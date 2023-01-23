Предприниматель заплатит штраф за циркового медведя, который укусил ребёнка в Амурской области

Контактировать с дикими животными могут только специалисты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской области привлекли к ответственности хозяина цирка, в котором медведь укусил за плечо ребёнка. Подробности рассказали в региональном Россельхознадзоре.

В ведомстве рассказали, что 7 ноября в Доме культуры одного из сел Михайловского района Амурской области произошёл инцидент с участием медведя. В здании проходило выступление цирка, принадлежащего предпринимателю из Иркутска. Руководил им старший администратор - его в ведомстве лаконично называют «Ч».

- После окончания выступления гражданин Ч., осуществляющий дрессировку, предложил посетителям сфотографироваться с диким животным — медведем, участвовавшим в представлении. В ходе фотосъемки медведь, находившийся без намордника в непосредственной близости от ребенка 7 лет, укусил его за предплечье правой руки.

Таким образом, отметили в Россельхознадзоре по Амурской области и Республике Саха (Якутия), индивидуальный предприниматель не обеспечил безопасность посетителей цирка - допустил контакт с диким зверем на расстоянии менее метра. И это не единственное его нарушение: бизнесмен также не предупредил заранее о том, что коллектив будет работать на территории Приамурья, хотя должен был сделать это за 10 дней до приезда.

Тем самым предприниматель нарушил сразу два положения правительства Российской Федерации: о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах и об утверждении требований к использованию животных в культурно- зрелищных целях и их содержанию.

Специалисты Россельхознадзора составили в отношении бизнесмена протокол об административном правонарушении и в середине второй декады ноября направили его в Арбитражный суд Амурской области. Суд рассмотрел дело 18 января и постановил привлечь бизнесмена к ответственности - он должен выплатить штраф.