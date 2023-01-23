Три дела в Амурской области поставил на контроль председатель СК России

Расследование всех трех дел продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование трёх дел в Амурской области. Речь идёт о гибели детей при пожаре в селе Павловка, о смерти новорождённой в Тынде и о нарушении прав сироты в Селемджинском районе.

Напомним, пожар в селе Павловка произошёл в ночь на 22 января. Загорелся жилой деревянный дом, в котором двое детей 2008 и 2009 годов рождения жили со своими дедушкой и бабушкой, - мама и папа в родительских правах были ограничены.

На момент возгорания в доме вместе с детьми находилась бабушка, дедушка был в другом строении. Он не получил серьёзных повреждений, у бабушки же были обнаружены ожоги, женщину доставили в больницу, её состояние называют тяжёлым. А вот дети пожар не пережили. По факту их гибели возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ещё одна девочка скончалась в Тынде, информация об этом распространилась в социальных сетях. Мать новорождённой - девочке было всего два дня - просила привлечь к ответственности медиков. Со слов женщины, её дочери стало плохо после промывания желудка. Трагедия произошла ещё 19 июля 2022 года. Сейчас родители требуют отстранить врача, который, по их мнению, не оказал вовремя медицинскую помощь малышке.

В деле разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Причинение смерти по неосторожности».

Наконец, третье резонансное дело - история ребёнка-сироты по имени Ольга из Селемджинского района. Её рассказала родственница Ольги, она обратилась на стрим-канал Народного фронта. По её словам, сироте по договору социального найма выделили квартиру в аварийном доме.

- Дом построен из гипсокартона - представляете, в районе Крайнего Севера? Там всё трескается, растёт гриб, всё течёт. Они живут на первом этаже - там мыши, крысы, тараканы.

По данным Амурского отделения Народного фронта, жилье прибрели за 800 тысяч рублей. После того, как дом признали аварийным, девушке должны были предложить другое жилье, но вместо этого предложили подписать новый договор на эту же квартиру. Ольга согласилась, в противном случае она бы осталась на улице.

Сейчас на и. о. главы Селемджинского района возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Расследование продолжается.