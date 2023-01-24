Из-за перебоев с отоплением в амурском селе возбудили уголовное дело о халатности

Холодно в квартирах, детсаду и школе было с 26 ноября Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В селе Возжаевка Белогорского района с 26 ноября жители микрорайона Гарнизон страдали от холода в квартирах. Теперь по этому поводу заведено уголовное дело. Подробности рассказали в прокуратуре района.

В ведомстве подтвердили, что нормативы по температуре не соблюдались в квартирах сельчан, а также в местном детском саду и школе №1 - из-за холода даже пришлось приостановить занятия и распустить группы.

- Причиной допущенных нарушений стало отсутствие контроля со стороны администрации Белогорского муниципального округа за проектированием и строительством котельной в мкр. Гарнизон и ввод указанной котельной в эксплуатацию до окончания всех предусмотренных проектом строительно-монтажных работ, - заявили в прокуратуре Белогорского района.

Там уточнили, что котельная не была готова к надлежащему бесперебойному функционированию и оказанию потребителям услуг отопления, потребовались дополнительные монтажные работы.

Прокурор Белогорского района направил в следственные органы материалы для возбуждения уголовного дела. Его завели - по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Расследование контролирует прокуратура Амурской области.

- Кроме того, судом удовлетворены исковые требования прокурора Белогорского района о возложении на теплоснабжающую организацию МКП «Теплоком» и администрацию Белогорского муниципального округа обязанности обеспечить нормативную подачу тепловой энергии с котельной микрорайона Гарнизон.