«Новый флешмоб»: амурчане делятся в соцсетях фотографиями спичечных коробков, произведённых на фабрике Благовещенска

Тематические серии коробков для спичечной фабрики в Благовещенске не были редкостью. Фото: соцсети

Одна публикация в социальных сетях Амурской области породила занятный флешмоб - жители региона начали делиться фотографиями спичечных коробков, созданные на фабрике в Благовещенске.

Первое фото появилось в Telegram-канале «Благовещенск №1». Авторы публикации предложили подписчикам отправить в комментарии снимки других коробков - и амурчане живо откликнулись на призыв.

На кадрах можно увидеть, что спичечные коробки в прошлом нередко содержали полезные советы по обращению с огнём. Они советовали не сушить волосы над зажжённой плитой, быть осторожными с огнём в лесу, не забывать гасить спички. Один из коробков и вовсе заявлял: «Трезвость - норма жизни!»

Фото: соцсети

Также серия спичечных коробков была посвящена ягодам, произрастающим в Амурской области. У пользователей нашлись коробки с изображениями толокнянки, калины, шиповника.

«Помню, там был мини-музей на втором этаже проходной, - вспомнила одна из комментаторов. - Каких видов спичек там только не было!»

Напомним, спичечная фабрика в Благовещенске появилась в 1894 году - тогда она принадлежала купцу В. М. Лукину. Затем она перешла другому дельцу: Иван Чурин выиграл фабрику в карты и владел ею до 1925 года. После предприятие перешло к товариществу «Касьянов и Ко.» - но в июле того же года они закрыли фабрику, сославшись на отсутствие прибыли. Уже в октябре предприятие перешло государству, производство на нём возобновилось 27 февраля 1926-го. Тогда же фабрика получила новое название - «Искра».

«Искра» работала все советские годы. Тематические спичечные коробки для неё не были редкостью. На них изображали животных, занесённых в Красную книгу, здания Благовещенска, видных советских деятелей - например, космонавтов. В начале 90-х производство было огромным: по 75 коробков спичек на душу населения, и это всего лишь за год!

К сожалению, 90-х фабрика как раз не пережила. Постепенно производство сокращалось, государственное предприятие стало акционерным обществом, а в итоге - обанкротилось. Спичечная фабрика «Искра» осталась жить только в памяти благовещенцев да в бытовом названии одного из микрорайонов амурской столицы: местные зовут его «Спичкой».