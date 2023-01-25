Китайский город Хэйхэ подарит жителям Благовещенска шоу фейерверков

Яркие всполохи расцветят небо над Амуром 5 февраля. Фото: администрация города Благовещенска

Китайский город Хэйхэ подарит благовещенцам получасовое шоу фейерверков в честь Праздника фонарей. Об этом рассказали в администрации амурской столицы.

В мэрии процитировали письмо Канцелярии иностранных дел Народного Правительства района Айгунь (города Хэйхэ). В нём говорится следующее:

«Праздник фонарей — это традиционный китайский праздник, который в 2023 году пройдет 5 февраля. Для того, чтобы жители наших муниципалитетов смогли вместе разделить радость этого прекрасного события, Народное Правительство района Айгунь намерено провести в районе острова а Большой Хэйхэ масштабное шоу фейерверков. Приглашаем всех жителей Благовещенск насладиться салютом и встретить приближающийся праздник».

Шоу фейерверков станет подарком для жителей сразу двух приграничных городов: Хэйхэ и Благовещенска. Амурчане смогут посмотреть его с набережной Амура.

Длиться шоу будет полчаса - с 20:00 до 20:30.