Амурские власти составили список вещей, необходимых бойцам в зоне СВО

Посылки в зону СВО в Амурской области собирает ОНФ
Фото: Татьяна РЯБОВА
Правительство Амурской области сформировало перечень вещей, необходимых служащим в зоне специальной военной операции. Список в своём Telegram-аккаунте опубликовал губернатор региона Василий Орлов.
- Перечень вещей составлен с учетом заявок воинских подразделений 35-й армии. В первую очередь ребятам нужны: термобельё, термоноски, стельки, перчатки, дождевики, газовые горелки, - рассказал глава Приамурья.
Он добавил: для тех, кто готов помочь не товарами, а денежными средствами, создан благотворительный счёт (см. «Конкретно»).
- читаю, что практика собирать средства на одном счете и расходовать их централизовано более эффективна. Учитывая запросы армии, мы закупаем крупными партиями именно то, что нужно сейчас бойцам. Также мы учитываем вопросы логистики, и приобретаем груз в территориях, расположенных ближе к конечной точке доставки. В результате помощь оказываем точнее и быстрее, - объяснил Василий Александрович целесообразность этого счёта.
Сейчас список выглядит следующим образом:
• Стельки обычные/самонагревающиеся
• Носки хлопчатобумажные
• Термоноски
• Термобелье
• Трусы мужские
• Футболки мужские
• Балаклавы
• Перчатки рабочие
• Перчатки тактические
• Куртки антимоскитные
• Дождевики
• Пологи армейские
• Рюкзаки тактические
• Пауэрбанки
• Мультитулы
• Бензопилы
• Генераторы (небольших размеров)
• Саперные складные лопаты
• Газовые горелки, газ для горелок
• Салфетки влажные
• Пеленки впитывающие, одноразовые.
КОНКРЕТНО
Если вы хотите помочь бойцам из зоны СВО рублём, то можете перевести средства на благотворительный счёт благовещенского социального центра «Доброта».
Реквизиты для перечисления:
ИНН – 2801125703
КПП – 280101001
Получатель – минфин АО (ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН»)
Казначейский счет – 03224643100000002300
Счет – 40102810245370000015
Банк – ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Амурской области г Благовещенск
БИК – 011012100
КБК – 000 0000 0000000 000 150
ОКТМО-10701000
В назначении платежа перед текстом указать: (150;2) л/с 30915001381 Добровольное пожертвование