Амурские власти составили список вещей, необходимых бойцам в зоне СВО

Посылки в зону СВО в Амурской области собирает ОНФ Фото: Татьяна РЯБОВА

Правительство Амурской области сформировало перечень вещей, необходимых служащим в зоне специальной военной операции. Список в своём Telegram-аккаунте опубликовал губернатор региона Василий Орлов.

- Перечень вещей составлен с учетом заявок воинских подразделений 35-й армии. В первую очередь ребятам нужны: термобельё, термоноски, стельки, перчатки, дождевики, газовые горелки, - рассказал глава Приамурья.

Он добавил: для тех, кто готов помочь не товарами, а денежными средствами, создан благотворительный счёт (см. «Конкретно»).

- читаю, что практика собирать средства на одном счете и расходовать их централизовано более эффективна. Учитывая запросы армии, мы закупаем крупными партиями именно то, что нужно сейчас бойцам. Также мы учитываем вопросы логистики, и приобретаем груз в территориях, расположенных ближе к конечной точке доставки. В результате помощь оказываем точнее и быстрее, - объяснил Василий Александрович целесообразность этого счёта.

Сейчас список выглядит следующим образом:

• Стельки обычные/самонагревающиеся

• Носки хлопчатобумажные

• Термоноски

• Термобелье

• Трусы мужские

• Футболки мужские

• Балаклавы

• Перчатки рабочие

• Перчатки тактические

• Куртки антимоскитные

• Дождевики

• Пологи армейские

• Рюкзаки тактические

• Пауэрбанки

• Мультитулы

• Бензопилы

• Генераторы (небольших размеров)

• Саперные складные лопаты

• Газовые горелки, газ для горелок

• Салфетки влажные

• Пеленки впитывающие, одноразовые.

КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь бойцам из зоны СВО рублём, то можете перевести средства на благотворительный счёт благовещенского социального центра «Доброта».

Реквизиты для перечисления:

ИНН – 2801125703

КПП – 280101001

Получатель – минфин АО (ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН»)

Казначейский счет – 03224643100000002300

Счет – 40102810245370000015

Банк – ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Амурской области г Благовещенск

БИК – 011012100

КБК – 000 0000 0000000 000 150

ОКТМО-10701000

В назначении платежа перед текстом указать: (150;2) л/с 30915001381 Добровольное пожертвование