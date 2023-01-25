Медаль «За боевые заслуги» Луганской Народной Республики вручили жителю Амурской области

Александр отправился в зону СВО добровольцем. Фото: администрация Благовещенск

В мэрии Благовещенска 25 января вручили медаль «За боевые заслуги» Луганской Народной Республики» амурчанину Александру.

Мужчина ушёл добровольцем почти сразу после начала СВО. Супруга, сын и дочь главу семьи поддержали. Было, конечно, страшно, поделились близкие. Но главное слово, которое они говорят сегодня – «гордимся»! Телефонные разговоры за время службы были редкими и короткими, буквально по несколько секунд. Иногда это было просто: «Я жив». Первый «длинный» разговор в 1,5 минуты состоялся, когда Александр уже находился в госпитале после ранения. Из-за этого его и комиссовали.

Пока Александр продолжает лечиться, но вскоре вернется на работу в одно из ключевых предприятий города. Сын Александра тоже выполняет воинский долг. Парень сам выбрал свой путь – служить Отечеству. Его мама и супруга Александра рассказала, что любимым фильмом сына всегда были «Офицеры». И дважды повторила культовые слова, которые часто произносит сын: «Есть такая профессия – Родину защищать»!

Фото: администрация Благовещенск

- Пообщавшись с этими людьми, убедился, как важна поддержка и понимание со стороны близких. Эту связь между ними не разорвать. Вместе с Александром торжественный момент разделили его супруга, дочь, племянница, пришел даже тесть Константин Гаврилович – сам ребенок войны. Он так гордится зятем и внуком! Удивительно светлые и искренние люди. Настоящие патриоты своего Отечества, - поделился мэр Благовещенска Олег Имамеев в своих социальных сетях.

И поблагодарил Александра, его сына и ещё многие тысячи таких же бойцов за верность памяти предков, за чувство правды и справедливости, за защиту Родины.