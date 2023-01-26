Новые камеры на дорогах Благовещенска будут «ловить» непристёгнутых водителей и пассажиров

Странно, что мы допускаем мысль о том, будто бы можно не пристегнуться. Фото: минтранс Амурской области

Камеры на Калининском кольце в Благовещенске будут выявлять водителей и пассажиров, которые не пристегнулись ремнями безопасности. Решение было принято после страшной аварии в Шимановске.

Напомним, в Шимановске 23 января в районе дома на Плеханова, 10, столкнулись автомобили Toyota Funcargo и Toyota Carina. От удара автомобиль Toyota Carina съехал с проезжей части и опрокинулся, а автомобиль Toyota Funcargo допустил наезд на пешехода, который стоял на тротуаре. При этом пострадали семь человек, включая несовершеннолетнего 2005 года рождения.

- Семь пострадавших, серьезные травмы, трое в тяжелом состоянии, пострадал пешеход. Скорейшего выздоровления им, а для нас эта ситуация повод обратить внимание на свою безопасность на дороге, - заявил накануне министр транспорта Александр Зеленин.

По его словам, в обоих автомобилях водители и пассажиры не были пристёгнуты.

- Почему мы допускаем мысль – использовать ремень безопасности или нет? Хочу сказать, у нас нет этого выбора! Есть правило, требование – пристегнуться.

В связи с этим в регионе камеры начнут выявлять непристёгнутых амурчан. В первую очередь такую функцию включат на перекрёстках с высокой интенсивностью движения. Первым станет Калининское кольцо в Благовещенске.