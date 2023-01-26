«Жалобно мяукал»: котёнок запутался в колючей проволоке в Белогорском районе

Проволока опуталась вокруг шеи котёнка, и сам он выбраться уже не смог. Фото: администрация Белогорского округа.

В селе Никольское незадачливый кот запутался в колючей проволоке, пытаясь перелезть через железный забор. Жалобное мяуканье случайно услышал прохожий. Подробности рассказали в администрации Белогорского округа.

- Жалобное мяуканье маленького животного услышал пенсионер, проходя мимо забора возле детского сада. Подошел ближе и увидел лохматого рыжего котенка. Незадачливый путешественник, видимо, пытался преодолеть железный забор, но запутался в колючей проволоке. Полоска металла обвилась вокруг его шеи, и он повис на злополучном ограждении, цепляясь лапками за жизнь.

Пенсионер сам попытался спасти котёнка, но ему это не удалось. Тогда он решил обратиться к сотрудникам «Районного водоканала» и управляющей компании с. Никольское - им было не впервой вызволять животных.

Те с готовностью отозвались на просьбу. С собой взяли специальный инструмент для работы по металлу, надели толстые рукавицы. Последние очень даже пригодились: несмотря на милый вид, кот оказался с характером.

- Зубами и когтями он активно защищался от спасения, однако это не помешало собравшимся высвободить бедолагу. Злополучную проволоку перерезали кусачками, и в ту же секунду рыжий пленник оказался на снегу.

При этом на его шее осталась петля из проволоки. Поэтому спасателям пришлось ловить невезучего кота. Его отнесли в тепло и уже там от металлического «ошейника».