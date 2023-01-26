«Хатико по-амурски»: собака три недели ждала хозяина на дороге в Приамурье

Верная своему хозяину собака убегала от других людей и продолжала ждать, даже когда стало очевидно: хозяин за ней не вернётся. Фото: администрация Белогорского округа

Одинокая собака три недели ждала хозяина, сидя на трассе неподалёку от Белогорска. Местные жители сравнили её с Хатико: знаменитый пёс тоже ждал своего хозяина - и тоже не дождался.

О бездомной собаке неподалёку от поворота на село Лозовое рассказал местный депутат Анатолий Голуб. По его словам, она преданно заглядывала прохожим в глаза, будто искала кого-то.

- Сидит именно на этом повороте и ждёт. Я привез ей подушку, но она на неё не ложится. Оттаяла себе ямку от снега и сидит в ней. С одного бока у неё не спадает снег - из-за того, видимо, что она постоянно лежит на нём.

Он пытался поймать собаку, но та не далась: убежала, поджав хвост. Неравнодушным амурчанам только и осталось, что подкармливать животное и надеяться, что ему всё же удастся найти передержку.

И надежды оказались услышаны. В администрации Белогорского округа рассказали: собака спасена. В честь героя фильма, с которым её сравнивали в Сети, собаку прозвали Хатикой - она оказалась девочкой.

Фото: администрация Белогорского округа

- Собаку стерилизовали, затем она будет вакцинирована, ее обработают от паразитов. Основная задача: найти Хатике дом, чтобы у нее появились хорошие хозяева, которые не предадут и не бросят ее в мороз на обочине дороги, - рассказала председатель общества защиты животных «Шанс» г. Белогорск Станислава Мудрая.

Сейчас Хатике ищут дом. Желающие приютить верную собаку просят звонить Светлане Александровне по номеру 8-914-553-95-36. К этому же номеру привязана карта Сбербанка, на которую можно перевести средства на помощь Хатике. Любая сумма важна.