В благовещенском парке Дружбы отремонтируют одно из «китайских» зданий

Прямо сейчас разрабатывают дизайн-проект. Фото: парк Дружбы

В парке Дружбы Благовещенска приступили к планированию ремонта зданий, выполненных в китайском стиле. Прямо сейчас разрабатывают дизайн-проект строения, расположенного в северной части территории.

- Конечно, состояние постройки удручающее…Но всё это поправимо, было бы желание. А желание строить и созидать у меня есть всегда! И опыт тоже есть, - поделилась с «Комсомольской правдой - Благовещенск» руководитель парка Надежда Багрова.

По её словам, при планировании исходили из желания посетителей парка: они постоянно говорили о том, что здесь не хватает тёплого круглогодичного кафе, куда можно зайти с ребёнком. Теперь такое кафе будет.

- Мы предусмотрим большой зал и кабинки, зону игровой и мини-сцену, чтобы кафе подходило под разные форматы мероприятий.

Не забыли и про молодёжь: по словам Багровой, для них в цокольной части здания появится своеобразный подростковый клуб, пространство для молодёжных мероприятий.

- Конечно, даже сам проект (не говоря о ремонте), это огромные финансовые вложения-миллионы рублей. Но дорогу осилит идущий!