«Игра со светом и атмосфера сказки»: строители показали, как будет выглядеть «Трибуна Холл» в Благовещенске

Проект выглядит роскошно. Посмотрим, как его воплотят в жизнь. Фото: ГК «САР».

В Благовещенске продолжается строительство культурного центра «Трибуна Холл», который появится на площади Ленина. Застройщик показал, как «Трибуна Холл» будет выглядеть в вечернее время.

- Нам хотелось сделать пространство не только атмосферным, но и уютным. И в достижении данной цели немалую роль играет подсветка, - поделились представители ГК «САР».

На территории культурного центра будет предусмотрено несколько уровней подсветки.

Во-первых, будут подсвечены сами здания. Здесь свет должен подчеркнуть красоту их форм, привлечь внимание к деталям, незаметным днём.

Во-вторых, проектом предусмотрена подсветка пешеходных тропинок. Она облегчит навигацию, ориентацию в пространстве, сделает путь более безопасным и поможет избежать травм.

В-третьих, подсвечены будут фонтаны. Этому аспекту уделено особое внимание, ведь аллея фонтанов будет расположена в самом центре нового общественного пространства. Красочные цвета и переливы позволят подчеркнуть масштаб объекта и передать необходимое настроение посетителям.

И, в-четвертых, подсветка деревьев сделает пространство более уютным и создать атмосферу сказки. Оценить такую подсветку жители Благовещенска могут уже сейчас во время прогулки по площади Ленина и дендрарию.