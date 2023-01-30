Истощенную бабушку уже сутки ищут в Свободном

Ориентировка: ПСО «Гром»

Без шапки, в черном пуховике и темных сапогах – вчера в 2 часа дня Казанова Ольга вышла из дома и до сих пор не вернулась. По свидетельствам жителей Свободного, она была замечена на остановке, рядом со своим домом в районе площади Лазо. По данным показаниям поисково-спасательный отряд «Гром» сразу вышел на поиски. К сожалению, они пока остаются безуспешными.

Весь январь этого года женщина отказывалась от еды. Она страдает перепадами артериального давления. Может быть дезориентирована, - раньше проживала в Еврейской автономной области. В Свободный её забрала дочь, которая ухаживает за мамой после тяжело перенесённого в 2021 году заболевания - ишемии.

Иногда бабушка выходила во двор, чтобы прогуляться и подышать свежим воздухом, но далеко никогда не отходила. Поэтому родные не забеспокоились, когда увидели, что женщина вышла из дома. Но прошло время, а она всё не возвращалась. Оказалось, женщина ушла со двора - обнаружив это, ее близкие обратились за помощью.

Сегодня, 30 января, сотрудники МВД и волонтеры просмотрели камеры наружного наблюдения торговых точек и «Безопасный город» - результат отсутствует, установлено лишь, что в микрорайон Северный по главной ул. Ленина женщина не проходила.

- Мы допускаем, что могли упустить еще камеры наружного наблюдения, и очень надеемся на вашу помощь и бдительность, - отметили в ПСО «Гром».

Также волонтеры обратились к жителям Свободного, чтобы не осмотрели придоровые постройки, дабы исключить местонахождение в них без вести пропавшей. Это касается, прежде всего, проживающих на улицах: Шевченко, Шатковского, Мухина (111-136), Михайло-Чесноковская, Вокзальная, Постышева, Чернышевского, Гоголя, 50 лет Октября, Пионерская, Комсомольская, Совецкая.

Если вы обладаете какой-либо информацией позвоните по телефону 8-914-584-71-10 или обратитесь по адресу г. Свободный, ул. 40 лет Октября 74, каб. 12.