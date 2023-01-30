Многодетный отец и общественный деятель Владимир Дзинтер из Приамурья погиб в зоне СВО

Фото: министерство цифрового развития и связи Амурской области.

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Амурской области, 58--летний Владимир Дзинтер. У него остались жена и трое детей. О случившемся сообщили в министерстве цифрового развития и связи Амурской области.

- К нашему величайшему сожалению в зоне СВО, сражаясь за наше с вами будущее, погиб замечательный человек, коллега и друг нашего министерства Дзинтер Владимир Витальевич, - говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Владимир Дзинтер несколько лет возглавлял Общественный совет минцифры АО, активно участвовал в развитии курируемых нами направлений, словом и делом помогал развивать отрасли связи, ИТ, информационной безопасности.

- Грамотный, порядочный, отзывчивый. Истинный патриот. Смелый и отважный, он шёл вперёд, добиваясь мира и справедливости! В наших сердцах и нашей памяти Владимир Витальевич останется настоящим героем, - так отзываются в министерстве о погибшем.

В ведомстве выразили глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Дзинтера.

По информации амурской организации «Боевое братство», прощание с Владимиром Витальевичем предварительно состоится 1 или 2 февраля.