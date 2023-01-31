Губернатор Амурской области Василий Орлов отправит гитару в зону СВО

Фото: правительство Амурской области

Военнослужащие потеряли свою гитару. Это сообщение в социальных сетях увидел губернатор Амурской области Василий Орлов. Он заявил, что собирается передать им новый музыкальный инструмент для поднятия боевого духа. Об этом он рассказал на своей странице в телеграм-канале.

«Наших ребят на передовой в зоне СВО стараемся поддерживать всем необходимым. Передаем экипировку и оборудование. На прошлой неделе ушла очередная партия инструментов и одежды», — написал губернатор Амурской области Василий Орлов и опубликовал видео военного, который играет на гитаре.

Гитары часто отправляют в зону СВО. Как мы писали ранее, амурская семья передала бойцам свой музыкальный инструмент. Известные музыканты екатеринбургской группы «Чайф», певица Юлия Чичерина и другие внесли свой вклад в творческий процесс военнослужащих, отправив им гитары.

Те, кто тоже хочет помочь бойцам, могут перевести средства на благотворительный счет центра «Доброта» или принести необходимые вещи в пункты сбора гуманитарной помощи, которые открыты в муниципалитетах на базе штабов проекта «Всё для Победы» ОНФ.