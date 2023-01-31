«Погиб, спасая бойца»: коллеги амурчанина Владимира Дзинтера, погибшего в зоне СВО, выразили свои соболезнования

Фото: минцифры Амурской области

Многодетный отец и общественный деятель Владимир Дзинтер из Амурской области погиб в зоне проведения специальной военной операции. Коллеги героя, сотрудники клуба «Аквайс-спорт», выразили искренние сожаления, опубликовав трогательный клип журналиста Сергея Логвинова в своём блоге.

- По-разному его называли: Владимир Витальевич, Володя, Вовка, дядя Вова… Он со всеми находил общий язык. Добрый, умный, честный, ответственный, обходительный! Человек слова! Любая работа спорилась в его руках, за что бы он не брался. После наводнения помогал восстанавливать баньку на Амурской 1, многое там напоминает о нём. Всегда принимал участие в мероприятиях «Аквайс-спорта». Человек с активной жизненной позицией! – говорится в публикации.

Как достойный гражданин своей страны Владимир Витальевич проявил себя не только во время жизни в Приамурье. Он погиб, спасая бойца, тем самым подтверждая, что является настоящим патриотом своей страны.

- Он был, есть и будет жить в наших сердцах и в нашей памяти! Единственное обещание, которое он не смог сдержать – вернуться живым! - пишет «Аквайс-спорт».

Соболезнования по поводу гибели героя выразил и журналист Сергей Логвинов. Он опубликовал несколько постов в своём канале с историями о Владимире Дзинтере, подтверждающими мужество и добродушность этого человека. Валерий Васильевич Вощевоз, руководитель амурского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана, дал ему интервью, в котором поделился рассказом о том, как Владимир Витальевич спас его жизнь, когда он начал внезапно тонуть в реке Зея.

- Какими-то невероятными усилиями я смог подать сигнал о помощи, благо в этот момент я плыл напротив нашего центра закаливания. На моё счастье на берегу стоял Володя Дзинтер, который мгновенно кинулся мне на помощь и смог выбраться на берег. Без всякого преувеличения могу сказать – он спас мне жизнь».

«Комсомольская правда – Благовещенск» присоединяемся к знакомым Владимира Витальевича и тоже выражаем свои глубочайшие соболезнования родным и близким жителя Приамурья и настоящего героя России.