«Труба угодила в кабину локомотива»: как амурчанин спровоцировал аварию на 7.7 млн. рублей

Фото: пресс-служба Забайкальского УВДТ

В ноябре 2021 года на станции Гонжа Забайкальской железной дороги произошло столкновение автомобиля с железнодорожным составом. Уголовное дело было отправлено в суд.

Полицейские установили, что водитель большегруза перевозил в прицепе металлическую трубу большого диаметра, предназначенную для газопроводов. Подъехав к регулируемому железнодорожному переезду, он грубо нарушил правила дорожного движения и на запрещающий сигнал семафора заехал на ЖД пути перед близко идущим поездом. Машинист, увидев преграду, подал звуковые сигналы, только после этого водитель грузовика заметил состав и попытался увеличить скорость, чтобы избежать столкновения. Однако прицеп с металлической трубой угодил в кабину локомотива.

Фото: пресс-служба Забайкальского УВДТ

В результате аварии машинист грузового поезда получил серьёзные травмы, в том числе переломы ребер с повреждением правого лёгкого, перелом обеих лопаток, ушибы и раны мягких тканей.

Помимо этого, локомотив полностью выведен из строя. Движение в обоих направлениях было остановлено на несколько часов. Расписание движения трёх пассажирских поездов было изменено.

В отношении водителя Грузовика возбуждены уголовные дела по статьям «Повреждение транспортного средства, средств связи, повлекшие по неосторожности причинение крупного ущерба» и «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ущерб, причиненный потерпевшей стороне, составил 7 750 831 рублей. В настоящий момент водитель грузовика ожидает решения суда. Ему может грозить реальный срок и крупный штраф, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России.