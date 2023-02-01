«Любая помощь ценна»: в Приамурье собирают деньги лишившемуся дома погорельцу

Сильнее всего пострадали прихожая и зал Фото: Личный архив героя публикации

Утром 31 января в п. Орлиный Амурской области загорелся частный дом. Полностью сгорели прихожая и зал. А кухня и комната почти не повредились. Около 10 часов утра пожарные потушили место возгорания. В доме в это время никого не было, никто не пострадал - но хозяин временно остался без собственного жилья. Теперь он собирает средства на восстановление здания.

Причина пожара выясняется.

«Перед тем, как произошло возгорание я поехал на работу. Причем заранее все проверил - приборы были выключены. Потом звонит мне сосед и говорит, что мой дом дымит. Я сразу вернулся назад», -- рассказал погорелец Константин Бушуев.

Сейчас он проживает у знакомых, в Свободном. Тем временем восстанавливает свой дом. Наводить порядок помогают друзья и коллеги по работе. Также отдают нужные вещи, мебель, рамы.

Чтобы помочь погорельцу, можно отправить денежные средства по номеру телефона 8-914-049-68-60 с пометкой «пожар». Они будут направлены на закупку строительных материалов. Также необходима мебель для восстановления зала и прихожей комнаты. Константин будет благодарен любой помощи.