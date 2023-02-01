«Значимое приобретение»: парк Дружбы в Благовещенске украсили скульптуры львов

Фото: Надежда Багрова

В своём Telegram-канале Надежда Багрова, депутат Законодательного Собрания Амурской области, поделилась новостью о том, что восточный вход в парк Дружбы украсили Ши Дзиси – скульптуры китайского льва и льва-стража.

Это традиционное парное изображение мифического льва-стража, которое размещалось перед воротами правительственных резиденций, административных зданий и культовых сооружений императорского Китая.

«Наш парк изначально был задуман как место с колоритом китайской культуры. И, конечно, эти скульптуры, увенчавшие ворота парка со стороны Новотроицкого шоссе, для нас значимое приобретение. Их установка стала возможной благодаря программе по благоустройству общественных территорий», - пишет Надежда Багрова.

Известно, что согласно верованиям Древнего Китая, лев является символом могущества и успеха, царской власти и силы. «Комсомольская правда-Благовещенск» надеется, что эти скульптуры наделены той же силой китайского символа, а потому принесут парку дальнейшее процветание.