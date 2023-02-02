Родителям погибшего в зоне СВО амурчанина вручили его «Орден мужества»

Фото: администрация Зейского района

Родители Алексея Переверзева - погибшего во время СВО жителя амурского села Овсянка - получили его «Орден мужества». Награду сына Анфисе Ивановне и Александру Юрьевичу торжественно вручили в администрации Зейского района.

Алексей Переверзев родился и жил в Овсянке. В 2018 году окончил 11-классов местной школы, в том же году был призван в армию. Он всегда мечтал носить погоны, хотел помогать людям. Поэтому после подписал контракт, службу проходил на Сахалине в городе Анива.

31 марта 2022 года по приказу командования Алексей отправился в зону специальной военной операции на Украине. А 26 мая погиб, выполняя боевую задачу на территории Луганской Народной Республики.

«В ходе отражения атаки противника Алексей прикрывал огнем своих боевых товарищей. Он выполнял свою боевую задачу, но, к сожалению, попал под артиллерийский обстрел, в результате чего получил ранение несовместимое с жизнью. Алексей геройский погиб в ходе ведения боя, он спас своих товарищей ценой своей жизни», - сообщается на сайте администрации Зейского района.

За проявленную отвагу Алексей Переверзев удостоился «Ордена мужества» - но уже посмертно. Награду за него получили родители.

- Мы сегодня склоняем головы перед стойкостью родителей, которые потеряли своего сына. Низкий вам поклон и великое спасибо! - обратились к ним в администрации района.