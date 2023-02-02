Муравьевский парк в Приамурье могут закрыть после решения суда по делу о гибели журавлей

Арбитражный суд Амурской области принял решение удовлетворить иск Росприроднадзора о возмещении ущерба за смерть семьи журавлей в Муравьевском парке, которая погибла из-за задымления в вольере. Ведомство просило взыскать с парка 1 344 000 рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного окружающей среде.

Вскоре после того, как суд удовлетворил эту просьбу, в телеграм-канале парка появилось сообщение:

«Мы намереваемся оспаривать решение, так как для нас это вопрос жизни и смерти».

Пользователи поддержали сотрудников Муравьевского парка и выразили свои эмоции: «Ну как можно было принять такое решение! Никогда не пойму!» «Надо бороться».

«Комсомольская правда» обратилась за комментарием к координатору по научно-исследовательской деятельности парка Сергею Рындову.

-- Для нас это невозможно потянуть финансово, - объяснил он публикацию в соцсетях - Если суд высшей инстанции оставит решение в силе, нам грозит ликвидация, если мы не найдем финансирования в другой форме.

Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора свое заявление в суд обосновывает тем, что краснокнижные птицы погибли в следствие ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками Муравьевского парка. Согласно заключению экспертизы, причиной пожара в вольере для птиц послужило воспламенение опилок и соломы в результате нагрева от поверхности обогревателя.