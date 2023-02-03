Итоги «Клиники года - 2022» подвели в Благовещенске

Фото: ГК «Дважды два»

В Благовещенске завершился социальный проект «Клиника года - 2022», организованный Группой компаний «Дважды два». Целых три месяца продолжалось народное голосование за лучших врачей и медицинские центры амурской столицы - и, наконец, стал известен результат.

- В этом году борьба развернулась нешуточная, - рассказывает маркетолог ГК «Дважды два» Валерия Донец. - В голосовании приняли участие тысячи благовещенцев, а те, кто по каким-либо причинам не могли проголосовать онлайн, обрывали телефоны организаторов. Для многих жителей города оказалось важным, чтобы именно их врач вырвался вперёд и получил заслуженную награду.

Некоторые участники пошли на ухищрения: при подведении итогов организаторы «Клиники года - 2022» обнаружили искусственную накрутку голосов. Кандидатуру специалиста, нарушившего условия, сняли с конкурса. Победителями стали те, кто действительно был этого достоин.

- Хотим поблагодарить благовещенцев, выбиравших в этом году лучших врачей и клиники города: спасибо за вашу добросовестность и неравнодушие, с которыми вы подошли к голосованию. Мы уверены, что с вашей помощью вам врачи почувствовали - их ценят и уважают, - обратились к благовещенцам представители ГК «Дважды два».

Также организаторы поздравили победителей и поблагодарили их за участие, а главное - за ту помощь, которую они каждый день оказывают пациентам.

Награды победителям вручат лично в руки в ближайшее время.

Список победителей «Клиники года - 2022»:

I. Категория «Доктор года»

• Лучший врач-рентгенолог - ЛЫСЕНКО Николай Александрович

• Лучший врач-косметолог - СТЕЦЕНКО Ирина Анатольевна

• Лучший врач-ревматолог - ФИЛИППОВА Мария Игоревна

• Лучший врач-стоматолог - ХАРИНСКАЯ Светлана Юрьевна

• Лучший врач-гинеколог - ОСНОВИНА Анастасия Николаевна

• Лучший врач ультразвуковой диагностики - ВИНОХОДОВА Ирина Николаевна

• Лучший врач-гастроэнтеролог - ДУБЛИЧ Татьяна Геннадьевна

• Лучший врач-хирург - ВАСИЛЬЕВ Борис Валентинович

• Лучший врач-кардиолог - ФОМИНА Евгения Дмитриевна

• Лучший врач-оториноларинголог - ЧЕРНОВА Анастасия Викторовна

• Лучший врач-офтальмолог - ОЛОНЦЕВА Александра Александровна

• Лучший врач-эндоскопист - КОСОЛАПОВ Виктор Викторович

• Лучший врач-педиатр - ОБИДИОН Людмила Прокопьевна

• Лучший врач-дерматовенеролог - ТУФАНОВ Константин Альбертович

• Лучший врач-проктолог - ТОРОПЧИНА Светлана Витальевна

• Лучший врач-онколог - КИЧЕРОВА Екатерина Васильевна

• Лучший врач-уролог - КРУГЛЯКОВА Светлана Владимировна

• Лучший врач-травматолог - НИКОЛАЕВ Роман Валерьевич

• Лучший врач функциональной диагностики - БАЛИЦКИЙ Константин Борисович

• Лучший врач-пульмонолог - ОРЛОВА Татьяна Сергеевна

• Лучший врач аллерголог-иммунолог - ПОПОВА Тамара Сергеевна

• Лучший врач-невролог - СЕВЕРИНА Светлана Борисовна

• Лучший врач-терапевт - ПОЙЛОВА Анастасия Александровна

II. Категория «Клиника года»

• Лучшая детская поликлиника - Детская городская клиническая больница

• Лучшая поликлиника - Городская поликлиника №4

• Лучшая стоматологическая клиника для взрослых - СК Докторов Комогорцевых

• Лучшая многопрофильная клиника - Городская поликлиника №4

• Лучшая детская клиника - Детская городская клиническая больница

• Лучшая стоматологическая клиника для детей - Детская стоматологическая поликлиника

• Лучший стационар - Детская городская клиническая больница

• Лучшая офтальмологическая клиника - Центр микрохирургии глаза «Офтальмика»

• Лучшая клиника в области реабилитации и восстановления здоровья - кинезиоцентр «Берегиня»

• Лучшая клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи - Клиника «Амурмед»

• Лучшая клиника в области косметологии и пластической хирургии - Лечебно-диагностический центр «Медлайн»

• Лучшая клиника в области лабораторно-диагностических услуг - Городская поликлиника №4

«Клиника года - 2022»

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