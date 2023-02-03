В Шимановске собирают средства для помощи семье, которая из-за пожара лишилась жилья

Перевести можно любую сумму Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Открыт сбор финансов для семьи с двумя детьми, которые из-за пожара остались без крыши над головой.

2 февраля в Телеграм-канале «Отзовик Шимановск» (otzovik_shim) выложили публикацию с просьбой о помощи пострадавшей от пожара семье Никифоровых. Четыре человека, из которых две маленькие девочки 11 и 7 лет, в одночасье лишилась всего – жилья и средств к существованию. Журналисты «Комсомольской правды - Благовещенск» связались с организатором сбора помощи семье, Екатериной, и узнали подробности возникновения пожара.

«Произошло всё быстро, за 10-15 минут. Мама уехала на работу, дети остались одни дома. На стене был включённый обогреватель, от него загорелась висевшая рядом картина. Дети успели выбежать на улицу. Мама вернулась с работы, а уже всё в дыму. В чём были, в том и остались, ничего нет», - делится женщина.

Сейчас здоровью погорельцев ничего не грозит, они находятся у матери пострадавшей Олеси Сергеевны. Сбор открыла соседка семьи – Екатерина. Пока удалось собрать 13 500 рублей, 12 000 из которых помогли собрать родители одноклассников одной из девочек. Средства уйдут на приобретение одежды и бытовой техники, так как дом восстановить невозможно. Помочь с жильём пообещал мэр города Шимановск – Дмитрий Лебедев.

В первую очередь, семье необходима материальная помощь, но кроме неё открыт пункт сбора одежды, обуви, бытовой техники, посуды, мебели, средств личной гигиены.

Пункт организован по адресу: г. Шимановск, ул. Фрунзе 91/2, с 13:00 до 17:00. Номер для связи: +7 914 041 74 46.

Деньги для помощи погорельцам можно переводить как на карту семьи: +7 924 683 90 57 (Олеся Сергеевна Т.), так и организатору сбора помощи Екатерине: +7 914 041 74 46.