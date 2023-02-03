Амурчанин пострадал в ДТП на федеральной трассе

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Утром 3 февраля в единую дежурно-диспетчерскую службу Шимановского района поступило сообщение о ДТП на федеральной автомобильной дороге «Амур». Авария произошла из-за столкновения двух транспортных средств. Есть пострадавший.

На место ДТП оперативно выехали пожарные машины из города Циолковского и из города Шимановска. Оказалась, что белый грузовик врезался в «Камаз», в результате чего кабина смялась, стёкла вылетели, дверь открыть самостоятельно водитель не мог. Сообщается, что он пострадал. Спасатели передали мужчину врачам скорой помощи, которые доставили его в шимановскую больницу.

Ранее «Комсомольская правда-Благовещенск» писала, что установлен виновный в аварии на станции Гонжа Забайкальской железной дороги. Труба, которую перевозил большегруз, угодила в кабину локомотива и машинист поезда получил серьёзные травмы. Мы призываем вас быть аккуратнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.