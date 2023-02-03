Автобусы № 24, 25, 44 будут объединены в единый маршрут в Благовещенске

Не все автобусы Благовещенска отличаются постоянством Фото: "КП" Архив

3 февраля депутат Государственной Думы Вячеслав Логинов провел прием граждан по социальным вопросам. Во время обсуждения одного из вопросов выяснилось, что автобусы № 24, 25, 44 будут объединены в единый маршрут.

На приёме жителей Приамурья консультировали министр социальной защиты области, управляющий Социального Фонда по региону, уполномоченный по правам ребенка и директор территориального фонда обязательного медицинского страхования. Спикером был депутат Государственной Думы Вячеслав Логинов.

Вопросы от амурчан поступали в течение недели: по телефону, электронной почте и через социальные сети. Так, к Вячеславу Логинову обратилась жительница Благовещенска, которая пожаловалась на нерегулярность автобусных маршрутов № 25 и 24.

«Автобус по маршруту № 25 каждое утро приходит раньше расписания, приходится чуть ли не на ходу запрыгивать. А 24-й маршрут ходит как хочет: интервал иногда достигает 30 минут. При этом водители приезжают на конечную остановку «Тепличная» и стоят там, по 4 автобуса порой собирается. А на улице-то зима!» — поделилась женщина.

По запросу депутата Госдумы администрация областного центра провела проверку работы общественного транспорта. Факты отклонения от утвержденного времени подтвердились.

«В рамках проведения транспортной реформы маршруты № 24, 25, 44 будут объединены в единый маршрут, изменится вместимость автобусов (исключаются Газели), и за маршрут будет отвечать один перевозчик. В настоящее время эти маршруты обслуживаются разными предпринимателями, в связи с чем и происходит несогласованность действий», — пояснили в мэрии.

Кроме того, Вячеслав Логинов отметил, что перевозчикам уже дано поручение проследить за тем, чем занимаются водители автобусов на конечной остановке, проконтролировать, чтобы они не устраивали там сборищ и выезжали на маршрут по расписанию. Депутат также напомнил жителям, чтобы они учитывали пиковые часы, когда на дорогах Благовещенска очень много машин, и исполнить точь-в-точь расписание общественному транспорту крайне сложно. Тогда на остановку стоит выходить заблаговременно.