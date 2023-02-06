«Городские истории»: в Благовещенске хотят раскрасить 20 уличных технических шкафов

Жительница Благовещенска Наталья Белоноженко предложила для конкурса серию работ о знаменитых людях, посещавший Приамурье. Фото: администрация Благовещенска

4 февраля в модельной библиотеке городских инноваций «Центральная» прошла первая встреча по обсуждению тем, сюжетов, историй и рассмотрению вариантов эскизов для росписи 20 уличных телекоммуникационных шкафов в Благовещенске.

Первый городской конкурс по созданию эскизов арт-объектов «Городские истории» стартовал 9 января. Цель проекта - вовлечение населения в процесс улучшения городской среды, повышение туристической привлекательности города, а также поддержка талантливых людей. Конкурс проводится в рамках празднования 167-й годовщины со Дня основания Благовещенска.

- Идея заключается в том, чтобы неприглядные телекоммуникационные шкафы сделать красивыми арт-объектами. Мы хотим, чтобы языком рисунка, каких-то комиксов, графических образов была рассказана история Благовещенска, - пояснила начальник управления культурой Валентина Мищенко.

Конкурс реализован при содействии Амурского филиала «Ростелеком». Именно на Дальнем Востоке у компании это первый такой опыт. Его позаимствовали у коллег из Центрального Федерального округа, там уже в нескольких городах реализован проект под названием «Арт-улочка», поделилась специалист Амурского филиала компании «Ростелеком» Котельникова Татьяна.

На собрание также была приглашена член творческого Союза художников России Белоноженко Наталья. Она создатель серии иллюстраций «Городские истории», в честь которой и назван конкурс. Художница рассказала, чем вдохновлялась, когда творила свои работы:

- У меня есть рисунок по городской байке, то есть предположение, почему Бурхановка называется Бурхановкой. По одной из версий местные аборигены при сильном разливе реки, переправляясь через неё, случайно утопили своих бурханов (идолов). Достали ли они их - история умалчивает.

Также на собрании присутствовали руководитель «Народного музея им. Александра Кириллова» Елена Пастухова и журналист, писатель и краевед Кобзарь Валентина, которые были приглашены «вдохновить гостей краеведением». Валентина Петровна упомянула в своём выступлении о посещении Чеховым Благовещенска в 1890 году.

- Купался в Амуре, встречался с японкой, пил водку и очень много выпил квасу, - рассказала она.

Елена Пастухова представила определённую схему-карту, на которой географически показано, где находятся нужные технические шкафы. Вместе с рисунком на них разместят QR-коды, которые будут вести на городские истории, соответствующие изображениям. Всего должны раскрасить 20 шкафов.

На встрече также поделились, чем можно вдохновиться при создании эскизов. Это и книги, которые есть в городских библиотеках – «165 историй Благовещенска» Валентины Кобзарь, «Я хожу по родному городу» Анатолия Рубцова, второй том истории Благовещенска с интересными воспоминаниями путешественников и горожан, и квест-игра в виде карточек «Самый-самый Благовещенск».

Заявки на конкурс принимаются до 15 марта. Если у вас есть оригинальные идеи, успейте воплотить их в жизнь!