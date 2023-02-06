В Благовещенске после проверки прокуратуры около школы №16 отловлены безнадзорные собаки

Животные, пугавшие ранее учащихся школы, теперь находятся в приюте. Фото: прокуратура Амурской области

На днях в Благовещенске после проверки прокуратуры отловлены безнадзорные животные, которых жители микрорайона заметили на территории школы.

Днём 31 января возле школы № 16 в микрорайоне Благовещенска заметили целую стаю собак. Животные облюбовали территорию прямо у ворот, мешая детям пройти в учебное заведение.

По словам очевидцев, они насчитали в общей сложности около 10 собак. Животные спокойно передвигались по территории учебного заведения и отдыхали прямо у ворот. Агрессию они не проявляли, но такое скопление бродячих собак смутило автора видео.

Прокуратура г. Благовещенска провела проверку по публикациям в СМИ. Установлено, что в администрация города надлежащим образом не исполняет полномочия в сфере регулирования численности безнадзорных животных.

По результатам проверки прокуратура города в администрацию г. Благовещенска внесла представление. После принятых мер, животные отловлены и помещены в приют.

Ранее «Комсомольская правда - Благовещенск» писала, что в Приамурье введут штрафы за животных на самовыгуле.