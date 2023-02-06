Амурской полиции пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы поймать нарушителя ПДД

Водителя могут привлечь к уголовной ответственности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ночью 3 февраля в Благовещенске в районе пересечения улиц Горького – Чайковского полицейские заметили водителя Toyota Crown, который грубо нарушил ПДД. Мужчина проигнорировал требование полицейских об остановке и предпринял попытку скрыться. Наряд полиции организовал преследование и остановил правонарушителя, применив огнестрельное оружие.

Правонарушитель грубо нарушал правила дорожного движения, пересекая регулируемые перекрестки на красный сигнал светофора, при этом он создавал угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения.

Автомобиль полицейские остановили, но для этого госавтоинспекторам на основании федерального закона «О полиции» пришлось применить огнестрельное оружие. За рулем транспортного средства с признаками алкогольного опьянения находился мужчина, не имеющий прав на управление автомобилем.

В отношении гражданина составлены материалы по административным статьям. Оказалось, водитель сел за руль в нетрезвом состоянии, при себе не имел документов, предусмотренных ПДД, а также проехал на красный свет светофора. Кроме того, у мужчины обнаружили неуплаченный в срок штраф.

Так как ранее мужчина привлекался по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» рассматривается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

Помимо этого, за совершение административного правонарушения «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции», Благовещенским городским судом водителю назначено административное наказание в виде 10 суток административного ареста.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда-Благовещенск» писала, что амурчанин пострадал в ДТП на федеральной трассе. Мы призываем вас быть аккуратнее на дорогах.