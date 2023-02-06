Загадочные объекты в амурском небе сняли на видео

Похоже на случайный блик - но нет. Фото: очевидцы

5 февраля в социальные сети выложили видеоролики, снятые в амурской Тамбовке. На кадрах видны два светящихся шара в ночном небе. Они-то и навели шума среди свидетелей этого странного явления.

Круглые яркие пятна заметили жители Тамбовки и Белогорска среди звёзд. Загадочные объекты тут же вызывали ажиотаж, некоторые начали строить теории о том, что это может быть. По словам одних, это что-то инопланетное, другие уверены, что заметили какое-то шпионское оборудование. Третьи же заявляют, что в светящихся шарах нет ничего мистического: это лишь традиция китайского праздника.

Каждый год 15 числа 1 месяца по лунному календарю в Китае отмечается традиционный праздник фонарей. Есть поверие, что по древнему обычаю души умерших предков в Новый год спускаются на землю, чтобы отметить праздник со своими близкими и родными людьми. А в праздник фонарей они возвращаются обратно, и миллионы фонариков освещают им путь домой. В 2023 году об этой красивой традиции не забыли.

Некоторые запущенные шары отбились от общей стаи, прибыв к амурским соседям, и пусть есть в этой китайской традиции нечто таинственное, всё же пугающего – мало.