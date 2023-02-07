Предприниматели из Свободного помогли купить УАЗ «Патриот» для участников СВО

Фото: пресс-служба главы города Свободного

Предприниматели города Свободного в Амурской области решили помочь бойцам, служащим в зоне специальной военной операции. Они помогли собрать средства на автомобили высокой проходимости УАЗ «Патриот». Об этом рассказали в администрации Свободного.

Как выяснил корреспондент «Комсомольской правды - Благовещенск», бизнесмены с самого начала хотели помочь бойцам. Подвернулся случай - оказалось, что подразделениям как раз нужны автомобили высокой проходимости. Сначала их хотели отправить в зону СВО прямиком из Благовещенска, но не вышло: доставка машин оказалась равна их стоимости.

В итоге автомобили УАЗ «Патриот» приобрели в Крыму - сразу два. В сборе средств для их покупки поучаствовали не только амурчане, но и их друзья из Улан-Удэ и Санкт-Петербургом. Автомобили уже доставлены.