Пенсионерка попала под поезд в Амурской области

Машинист грузового поезда экстренно затормозил - возможно, благодаря этому женщина ещё жива. Фото: архив «КП»

Грузовой поезд сбил 86-летнюю пенсионерку в Амурской области. Машинист до последнего пытался затормозить.

Как рассказали в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте трагедия произошла 7 февраля. О случившемся в Свободненское линейное отделение по телефону сообщил дежурный по станции Шимановская.

- На 7725 км пикета 2 железнодорожного парка станции Шимановская машинистом грузового поезда применено экстренное торможение, сбит человек, - так звучало сообщение дежурного.

Пострадавшей оказалась женщина 1937 года рождения. У неё сломаны четыре ребра справа, есть ссадины на голове, диагностирован пневмоторакс. Она находится в реанимационном отделении Шимановской ЦРБ , где врачи борются за её жизнь.