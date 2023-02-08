Амурская тигрица втайне воспитывает двух тигрят

Фото: ПУ ФСБ России по Амурской области

У краснокнижной жительницы Приамурья Елены оказалось сразу два тигренка. Предположительно, это самка и самец. По подсчетам специалистов из центра «Амурский тигр», двое детенышей появились на свет шесть месяцев назад.

Острожная тигрица прячет потомство подальше от людских глаз. Но в ходе очередной полевой проверки мест обитания хищницы кроме свежих следов самой Елены, рядом были обнаружены следы поменьше. Слева от матери, скорее всего, шел «мальчик» с отпечатком «пятки» 7,5 сантиметра, а справа — «девочка» с размером «пятки» — 6.5 сантиметра.

ПУ ФСБ России по Амурской области

То, что Елена путешествует не одна, выяснилось спустя всего чуть более недели после того, как хищница прошла рядом с погранзаставой. Все время, пока за ней тогда наблюдали, она была без тигрят.

— С момент выпуска в дикую природу Елена ведет достаточно скрытный образ жизни и при этом демонстрирует чрезвычайно высокие навыки охоты, – рассказывает заместитель директора Хинганского заповедника по науке Вячеслав Кастрикин. – Однако, несмотря на эти достижения, тот факт, что в суровую зиму тигрица сумела вырастить двух тигрят, заслуживает отдельной похвалы.

Напомним, программа по восстановлению популяции редкого хищника в Амурской области началась в 2019 году. В мае этого года тигрицу Елену вернули в дикую природу. Она более года провела в Центре реабилитации тигров и других редких животных в Приморье. После поселилась в Хинганском заповеднике.