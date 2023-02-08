Поезда из Хабаровска в Благовещенск вновь начнут ходить ежедневно

Фото: ОАО «РЖД»

Со 2 марта поезд Хабаровск - Благовещенск вновь будет курсировать ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Поезд №35/36 будет отправляться из Хабаровска ежедневно вплоть до 30 октября. С 1 ноября по 11 декабря он будет выезжать по нечетным числам.

В обратном направлении из Благовещенска ежедневное курсирование поезда будет продолжаться до 31 октября. Со 2 ноября по 10 декабря уехать в Хабаровск можно будет по чётным числам.

Напоминаем, что в составе поезда №35/36 сообщением Хабаровск – Благовещенск курсируют плацкартные, а также купейные вагоны повышенной комфортности. Время в пути составляет 14 часов 4 минуты.

Оформить проездные документы можно в кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».