В Амурской области будут судить подрядчика за хищение 167 млн рублей при постройке школы

Дело рассмотрит Селемджинский районный суд Амурской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Амурской области в хищении средств в особо крупном размере обвиняют подрядчика, строившего общеобразовательную школу в Экимчане. Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура, дело направлено в суд.

Контракт на строительство школы на 165 учащихся директор подрядной организации заключил ещё в 2020 году. Следующий год ему в качестве аванса перечисляли бюджетные средства - постепенно набралось более 167 миллионов рублей.

- При этом руководитель подрядной организации в действительности выполнять работы в рамках контракта не намеревался, необходимыми для строительства школы материально-техническими ресурсами не обладал. Похищенными денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению, - сообщили в прокуратуре Амурской области.

Школа должна была строиться по нацпроекту «Образование». Беда вскрылась во время проверки того, как исполняется закон при расходовании бюджетных средств в рамках этого нацпроекта.

В результате заведено уголовное дело по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Его рассмотрит Селемджинский районный суд Амурской области.