Многоквартирный дом затопило канализационными стоками в Амурской области

Фото: Telegram-канал «Вестник Магдагачи»

Жителей дома № 27 на улице Дзержинского затопило канализационными стоками. К такому результату привело бездействие ресурсоснабжающей организации, которая вовремя не устранила забой канализационного коллектора.

«В настоящее время силами МКУ «АХС» администрации пгт Магдагачи проводятся работы по предотвращению затопления близлежащих МКД. Решается вопрос о необходимости переселения граждан», - говорится в телеграм-канале администрации поселка Магдагачи.

Напомним, что остановка коллектора в районе МКД №58 по ул. Дзержинского привела к масштабным разливам. Тогда канализационные стоки шли по улице Дзержинского до переулка Свердлова. Жители МКД №34 даже начали отсыпать дамбу из песка и шлака по улице Ленина. А огороды вдоль пер. Свердлова ушли под толщу льда.