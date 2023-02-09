Ручную обезьянку участника СВО продают в Приамурье

Обезьянка Злата ищет новый дом. Фото: Avito

В январе на «Avito.ru» появилось объявление о продаже ручной обезьянки, которая досталась свободненскому предпринимателю от друга, отправившегося на спецоперацию. «Комсомольская правда-Благовещенск» заинтересовалась подробностями об экзотическом зверьке.

В личной беседе амурчанин Вячеслав рассказал, что мартышку с красивым именем Злата он купил у своего друга, который отказался от животного, отправившись на территорию специальной военной операции. Обезьянка дорогая, покупателю она обойдётся в 80 000 рублей. Однако продажа этого экзотического животного оправдана – Вячеслав сам купил его.

Нынешний владелец обезьянки в объявлении уточнил, что «тому, кто не имеет опыта с этими животными, продажи нет». По телефону Вячеслав рассказал, что животное требует особенного ухода, сложно будет справиться тем, ко ни разу не имел дома экзотического зверька. Амурчанин поделился, что трудности возникнут и при «воспитании» Златы. Мартышке нужно уделять некоторое свободное время, заниматься с ней необходимо каждый день. Кроме того, важно знать повадки, привычки животного, помнить об агрессии, которую оно может проявлять.

Сам амурчанин признаётся – скучать по мартышке не будет. Помимо Златы у него есть ещё экзотические животные: мартышка Нюша и попугай ара. По словам Вячеслава, пристрастие к таким необычным зверькам у него появилось давно. Раньше ему очень нравились передвижные выставки экзотических животных, а теперь появились свои собственные.

Кроме того, в объявлении Вячеслав уточнил срочность продажи обезьянки. По словам амурчанина, у неё не сложились отношения с упомянутой Нюшей. Продаёт Злату Вячеслав не только жителям Свободного, но и тем, кто обратится из другого города или региона. Главное – иметь опыт обращения со зверьком.