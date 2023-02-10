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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 2:20

Повар из Приамурья попала в больницу с ожогами, она пролила на себя кипяток

Сотрудница столовой в Приамурье опрокинула на себя ведро горячей воды
Дарья ПРОКОПЬЕВА
Фото: Федерация профсоюзов Амурской области

Фото: Федерация профсоюзов Амурской области

В Амурской области повар попала в больницу с ожогами второй степени. Она опрокинула на себя ведро горячей воды, когда находилась на работе. Подробности рассказали в Федерации профсоюзов Амурской области.

По информации Федерации, несчастный случай произошёл 29 января. Женщина шла по горячему цеху, держа в рука ведро горячей воды, но поскользнулась - и пролила всю эту воду на себя.

- Повар получила термические ожоги нескольких областей тела второй степени и ожоговый шок первой степени. Пострадавшая была госпитализирована в ГАУЗ АО «АОКБ», где получила соответствующее лечение.

Сейчас идёт расследование. Федерация профсоюзов Амурской области принимает в нём участие.