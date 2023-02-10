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НовостиЗвезды10 февраля 2023 5:18

Бывшая жительница Приамурья поучаствовала в создании клипа Давы

Известная благовещенка Анна Соловьева поставила танец для клипа Давы
Эмма ШАПОВАЛОВА
Экс-амурчанка Анна Соловьёва давно стала успешной исполнительницей. Фото: шоу «Танцы» на ТНТ.

Экс-амурчанка Анна Соловьёва давно стала успешной исполнительницей. Фото: шоу «Танцы» на ТНТ.

Экс-амурчанка, хореограф, танцовщица и модель Анна Соловьева приняла участие в постановке танца для клипа хип-хоп исполнителя Давы. Об этом она сама рассказала в социальных сетях.

Анна Соловьёва выложила видео с репетиции танца со следующей подписью:

«Поставила красоту на этих дам».

На репетиции присутствовали 4 девушки, которые находились под руководством хореографа Анны. В это время их прогон снимал музыкант.

В момент съемки клипа Дава опубликовал у себя на странице отрывки постановки. Участницы клипа исполняли современный танец и были одеты в черные боди с перьями. Певец оставил подпись:

«Интересный клип получается. Снимаем на новый трек».

Ранее Анна Соловьева участвовала в создании клипа певицы Ольги Бузовой на песню «Без дел», который вышел 14 сентября 2022 года. Тогда амурчанка сама снялась в музыкальном видео.