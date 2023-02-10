Мемориальную доску установят прославленной спортсменке Ольге Дрейко в Свободном

Фото: министерство по физической культуре и спорту Амурской области

На днях пресс-служба Свободного выложила в своём Telegram-канале информацию, что администрация города приняла решение установить мемориальную доску прославленной спортсменке, тренеру, Почетному гражданину Свободного Ольге Дрейко.

Администрация Свободного, рассмотрев ходатайство коллектива Дeтcкo-юнoшecкoй cпopтивнoй шкoлы № 1, который выступил с инициативой установки мемориальной доски спортсменке, вынесла вопрос об увековечивании памяти Ольги Николаевны. Соответствующее решение было принято единогласно, мемориальную доску установят.

В 70-х годах Ольга Дрейко в этой школе начинала свой путь к спортивным вершинам. Впоследствии она стала советской легкоатлеткой, которая специализировалась в метании копья. Выступала за сборную СССР по лёгкой атлетике в середине 1980-х годов, стала победительницей Кубка мира в Канберре, призёром первенств национального значения. Она представляла спортивное общество «Спартак» (Ленинград). Являлась мастером спорта СССР международного класса.

Затем в этой же Дeтcкo-юнoшecкoй cпopтивнoй шкoле №1 Ольга Дрейко стала тренером-преподавателем и воспитала не одно поколение спортсменов, ставших известными далеко за пределами Свободного. В январе 2022 года она скончалась от тяжёлой болезни.

Мемориальную доску планируется установить на фасаде здания ДЮСШ №1.